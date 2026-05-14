Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Olay, sabah saatlerinde Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi.





ÜZERİNE ALÜMİNYUM RULO DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, fabrikanın dökümhane bölümünde çalışma sırasında devrilen ağır rulo parça, 52 yaşındaki işçi Hüseyin Bodur'un üzerine düştü. Kazayı gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Hüseyin Bodur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.