Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:28

Fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında 52 yaşındaki Hüseyin Bodur yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI
Olay, sabah saatlerinde Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi.



ÜZERİNE ALÜMİNYUM RULO DÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, fabrikanın dökümhane bölümünde çalışma sırasında devrilen ağır rulo parça, 52 yaşındaki işçi Hüseyin Bodur'un üzerine düştü. Kazayı gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Hüseyin Bodur'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

