Fabrika işçisi müdürünü öldürdü

Kayseri
'de büro mobilyaları fabrikası müdürü Mustafa Demir (58), tartıştığı fabrika işçisi M.Ş (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde iddiaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren büro mobilyaları fabrikasında müdürlük yapan Mustafa Demir ile fabrika işçisi M.Ş. sokakta karşılaştı. Daha önce de tartıştıkları öne sürülen ikili, henüz bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanındaki tabancayla Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.