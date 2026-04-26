Haberler Yaşam Haberleri Fabrika işçisi müdürünü öldürdü
Giriş Tarihi: 26.04.2026

Ali ALTUNTAŞ
  • ABONE OL
Kayseri'de büro mobilyaları fabrikası müdürü Mustafa Demir (58), tartıştığı fabrika işçisi M.Ş (48) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde iddiaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren büro mobilyaları fabrikasında müdürlük yapan Mustafa Demir ile fabrika işçisi M.Ş. sokakta karşılaştı. Daha önce de tartıştıkları öne sürülen ikili, henüz bilinmeyen bir nedenle tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanındaki tabancayla Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Demir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA