Fabrika işçisi, müdürünü silahla öldürdü

Olay, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren büro mobilyaları fabrikasında müdürlük yapan Mustafa Demir, bir takım sorunlar yaşadığı çalışanı M.Ş ile yolda karşılaştı. M.Ş. (48) ile Mustafa Demir (58) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla Mustafa Demir'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve göğsüne iki kurşun isabet eden Demir ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Mustafa Demir, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Demir'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Org. Hulusi akar Cami'nde kılınana cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.