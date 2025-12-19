Fabrika önünde husumetli kurşunu

Kayseri'de husumetli oldukları Seyfi Yılmaz (36) tarafından tabancayla vurulan Ethem Tatlı (52) öldü, oğlu Mehmet Tatlı ve yeğeni Volkan Tatlı yaralandı. İddiaya göre, Seyfi Yılmaz, koyun otlatma meselesinden mahkemelik olduğu husumetlilerinin avukatlığını yapan Alperen Tatlı'dan davadan çekilmesini istedi. Avukatın talebi reddetmesi üzerine Yılmaz ve A.Y., avukatın babası Ethem Tatlı'nın fabrikasının önüne gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönmesiyle Seyfi Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kurşunların isabet ettiği Ethem Tatlı, oğlu Mehmet Tatlı ve yeğeni Volkan Tatlı yaralandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ethem Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Mehmet Tatlı ve Volkan Tatlı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor. Kaçan A.Y. ve Seyfi Yılmaz ise yakalanarak tutuklandı. Zanlılarla birlikte olayda kullanılan silah da ele geçirildi.