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Giriş Tarihi: 19.06.2026

Fabrika sahasında kanlı hesaplaşma

Fabrika sahasında kanlı hesaplaşma
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TEKİRDAĞ'IN Kapaklı ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol (47) öldü, Selim Y. ise yaralandı. Olay, saat 10.30 sıralarında, Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı. İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Fabrika sahasında kanlı hesaplaşma
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