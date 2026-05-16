Fabrikada acı son! Vincin halatı koptu, feci şekilde can verdi

Olay sabah saatlerinde Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik yapılar üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan 41 yaşındaki Muhammet Duman isimli işçi, vinç ile çelik konstrüksiyonlar taşınırken çelik halatın kopması sonucu çelik konstrüksiyonların altında kaldı. Meydana gelen olayda bir kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.



Çalışma arkadaşları hemen müdahalede bulunarak Muhammet Duman'ı malzemelerin altından çıkarırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Duman, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ KAZALARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Hendek ilçesinde son günlerde meydana gelen ölümlü iş kazaları dikkat çekti. İlçede bugün yaşanan son olayla birlikte arka arkaya yaşanan iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İlçede 8 Mayıs tarihinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Tayfun Atış da tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti. Yine Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında 14 Mayıs günü yaşanan iş kazasında ise yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzemelerin arasında kalan 51 yaşındaki Hüseyin Bodur hayatını kaybetmişti.