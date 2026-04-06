Fabrikada göçük faciası: 3 ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazası faciaya dönüştü. Dün meydana gelen olayda 3 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Fabrikanın ark ocağı yükleme platformunda bakım çalışması sırasında çökme meydana geldi. O sırada platform üzerinde bulunan 4 işçi göçük altında kaldı. Olayın ardından çalışma arkadaşları tarafından çıkarılan işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kazada ilk olarak bir işçi olay yerinde hayatını kaybederken, Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçiden 2'si de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan diğer işçinin ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerin Tamer Aydoğdu, İzmit'te yaşayan Resul Kardaş ve Gebze Beylikbağı'nda ikamet eden Şah İsmail Mayda olduğu öğrenildi.