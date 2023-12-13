Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2’si öldü

Olay, sabah saatlerinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, işçileri düştükleri tanktan çıkardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan, kurtarılamadı. Faruk Sert'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.