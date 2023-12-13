Haberler Yaşam Haberleri Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:12 Son Güncelleme: 13.12.2023 12:15

Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü

Niğde'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kimyasal madde bulunan tanka düşen 3 fabrika işçisinden 2'si, hayatını kaybetti. Diğer işçinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2’si öldü

Olay, sabah saatlerinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kazan temizliği yapan Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü. Durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, işçileri düştükleri tanktan çıkardıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan, kurtarılamadı. Faruk Sert'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Harper’s Bazaar ödül töreninde konuşan Ajda Pekkan: Kalbimiz Gazze ile atıyor
Virüs uyarısı
ABD'nin prestijli üniversitesi Harvard'dan dikkat çeken karar: Siyonist şantaja boyun eğmedi!
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu'ya tepki: Bu kadar masum insanın öldürülmesi haklı gösterilemez
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Uyku uyumuyor yemek yemiyor! O ünlü isim şimdi tanınmaz halde: Kendi kendini bitirdi…
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrikada kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA