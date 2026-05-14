Fabrikada yangın: 1 ölü

Mersin'de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan dolum tesislerinde meydana geldi. Yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi. Öte yandan, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümler tahliye edildi. Yangın köpükle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.