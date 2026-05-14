Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan işçiden acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, 8 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Ziligen isimli transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada buhar kazanındaki sıkışma nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, 5 araç ve 14 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.





Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Tayfun Atış, Kocaeli Araştırma Hastanesi ve ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. 6 gündür hastanenin yanık ünitesinde yaşam mücadelesi veren Atış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fabrikada yaşanan patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.