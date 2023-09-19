Facebook Fotoğraf Boyutları - Facebook Kapak Ve Profil Fotoğrafı Boyutu Nedir?

Facebook, birçok kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılan bir sosyal medya platformudur ve milyonlarca insanın günlük yaşamlarında paylaşımlar yaptığı ve iletişim kurduğu bir yerdir. Popüleritesini hala arttıran Facebook'ta, paylaşımların kalitesini belirleyen etkenlerden biri de eklenen görsellerdir. Kaliteli gözükmesi için Facebook fotoğraf boyutları, kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı boyutu bilgisi önem arz etmektedir.

Facebook Profil Fotoğrafı Boyutu:

En İyi Boyut: 180 x 180 piksel

Minimum Kabul Edilebilir Boyut: 160 x 160 piksel

Facebook profil fotoğrafınız, kişisel kimliğinizi temsil eder. Bu nedenle, yuvarlak bir şekilde görünen ve 180 x 180 piksel boyutunda olması gereken bir profil fotoğrafı seçmek önemlidir. Fotoğrafınızın düzgün görünmesi için daha büyük boyutlarda yüklemeniz sorun yaratmayacaktır çünkü Facebook otomatik olarak boyutlandırır.

Facebook Kapak Fotoğrafı Boyutu:

En İyi Boyut: 820 x 312 piksel

Minimum Kabul Edilebilir Boyut: 400 x 150 piksel

Kapak fotoğrafı, profilinizin üst kısmında yer alır ve kişisel ifadenizi yansıtır. 820 x 312 piksel boyutunda bir kapak fotoğrafı, en iyi görüntüleme deneyimini sağlar. Kapak fotoğrafınızın daha küçük cihazlarda nasıl görüneceğini görmek için önizleme işlevini kullanabilirsiniz.

Facebook Paylaşılan Görsel Boyutu:

Gönderi Görseli: En az 1200 x 630 piksel önerilir.

Gönderi Görsel Oranı: 1.91:1

Paylaştığınız görsellerin kaliteli görünmesi için yüksek çözünürlüklü resimler kullanmanız önemlidir. 1.91:1 oranında bir görsel tercih edilir, ancak farklı oranlarda da gönderi yapabilirsiniz. Görsellerinizin mobil cihazlarda da iyi görüntülenmesini sağlamak için boyutlarına dikkat edin.

Facebook Etkinlik Sayfası Kapak Fotoğrafı:

En İyi Boyut: 1920 x 1080 piksel

Etkinlikler için oluşturduğunuz sayfaların kapak fotoğrafı 1920 x 1080 piksel boyutunda olmalıdır. Bu, etkinliğinizin görsel olarak çarpıcı ve net görünmesini sağlar.

Facebook Grup Kapak Fotoğrafı:

En İyi Boyut: 1640 x 856 piksel

Facebook gruplarınız için kapak fotoğrafı, 1640 x 856 piksel boyutunda olmalıdır. Grup kimliğini ve amacını yansıtan bir görsel seçmek önemlidir.