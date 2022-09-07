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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Facebook’un yapay zekâsı insan düşüncesini okuyor

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Facebook’un yapay zekâsı insan düşüncesini okuyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yapay zekâyla ilgili çalışmalarını bir adım ileri götürerek insan zihnini okuyan bir program tasarladı. Programın beyin dalgalarını izlediği kişilerin düşüncelerini yüzde 73 doğruluk payıyla tahmin ederek yazıya dökebildiği ifade edildi. Şirket, yeni teknolojinin özellikle tıpta devrim yaratabileceğini savunuyor. Meta yetkilileri yeni yapay zekâ programıyla bunun beyne çip yerleştirmeden mümkün olabileceğini öne sürüyor. Şirketin konuyla ilgili açıklamasında "Her yıl dünya çapında 69 milyondan fazla insan travmatik beyin hasarı nedeniyle acı çekiyor. Bu hasar, birçoğunun konuşmasını, yazmasını veya mimiklerle iletişim kurmasını engelliyor. Araştırmacılar bunun için bir teknoloji geliştirirse o insanların yaşamları önemli ölçüde iyileşebilir" denildi.

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Facebook’un yapay zekâsı insan düşüncesini okuyor
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