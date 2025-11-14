SON DAKİKA: Köprü inşaatında 4 işçi feci şekilde can vermişti! Meğer faciadan dakikalar önce hatıra fotoğrafı çekmişler...

DAKİKALAR SONRA ÇÖKTÜ

Olay, 11 Kasım Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. inşaattaki iskele beton dökümü sırasında aniden çöktü. Çökme sonucu Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Şirin Yalçıner (50) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak kurtulan Cüneyt N. (36) ise yoğun bakımda tedavi ediliyor. Viyadük inşaatındaki çökme sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.