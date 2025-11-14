SON DAKİKA: Köprü inşaatında 4 işçi feci şekilde can vermişti! Meğer faciadan dakikalar önce hatıra fotoğrafı çekmişler...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren Kulp-Muş kara yolu üzerindeki viyadük inşaatında yaşanan iskele çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı.
KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE 5'İ AYNI KAREDE
İşçilerin, olaydan hemen önce viyadük üzerinde birlikte poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı. Aynı karede yer alan 5 işçiden dördü yaşamını yitirdi, biri ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Ortaya çıkan fotoğraf karesi, işçilerin çökmenin hemen öncesinde çalışma alanında birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiğini gösteriyor. Bu kareyi gören işçilerin yakınlarının üzüntüleri daha da arttı.
DAKİKALAR SONRA ÇÖKTÜ
Olay, 11 Kasım Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. inşaattaki iskele beton dökümü sırasında aniden çöktü. Çökme sonucu Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Şirin Yalçıner (50) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak kurtulan Cüneyt N. (36) ise yoğun bakımda tedavi ediliyor. Viyadük inşaatındaki çökme sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.