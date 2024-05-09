Faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yapmıştı. Dün de Corendon Hava Yolları'na ait Köln-Gazipaşa uçuşunu yapan 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Gazipaşa Havalimanı'na inişinde ön lastiği patladı. Saat 11.00 sıralarındaki lastiğinin patlaması sonrası uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Corendon Airlines'a ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır" denildi. Almanya'nın Köln şehrinden kalkan ve saat 10.40'ta Gazipaşa'ya gelen uçağın iniş yaparken lastik patlaması sonucu sürüklenme yaşandığını söyleyen Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ise, "Uçaktaki 4'ü çocuk 184 yolcu tahliye edildi. Yaralı yok, acil müdahale edilecek durum gerçekleşmemiştir" dedi. Seferlerin Antalya Havalimanı'na aktarıldığını söyleyen Kaymakam Altun, şöyle devam etti: "Bakanlık ve Antalya Havalimanı'ndan yetkililerin gelmesi ile uçak pistten çekildikten sonra normal uçuşlar başlayacak. Uçağın lastiğinde ve jantında tahribat vardı."Corendon Airlines Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Corendon Airlines'ın 9 Mayıs tarihinde CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde burun dikmesi lastikleri patlamıştır. Lastiklerin patlaması sonrasında uçak pist üzerinde güvenli bir şekilde durmuştur. Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. Yolcularımız uçaktan merdiven ile güvenli bir şekilde indirilmiş olup 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu söz konusu değildir. Pistte de aynı şekilde bir hasar durumu mevcut değildir. Uçağın pistten çekilememesi durumu nedeni ile Gazipaşa'ya inişi olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmektedir. Corendon Airlines, Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na planlanan sonraki operasyonlarına Antalya Havalimanı'ndan devam etmektedir."