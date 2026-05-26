Faciaya ramak kala: Gece yarısı çıkan yangında anne ve 4 çocuğu canını zor kurtardı!

Yangın, Sakarya'nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde 24 Mayıs Pazar gününü 25 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenay Tanguç (40) ile 4 çocuğunun uyuduğu sırada evden şüpheli sesler yükselmeye başladı. Çocuklardan birinin salondan gelen sesleri fark ederek ailesini uyandırmasının ardından kapıyı açan aile, oturma odasını saran alevlerle karşı karşıya kaldı.
KOMŞULAR SEFERBER OLDU
Kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri aileyi kurtarmak için seferber oldu. Alevlerin arasında kalan anne ve 4 çocuğu, komşuların çabasıyla evden tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev ve içerisindeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, yangının mutfakta bulunan buzdolabının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.
"HER ŞEYİMİZ YANDI"
Kısa süre önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybettiği öğrenilen Şenay Tanguç, yaşadığı zor günlerin ardından şimdi de yangın felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Yangın anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden Tanguç, "Yangın sırasında çocukları dışarıya zor çıkardık, canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz ama bütün eşyalarımız kül oldu. Bayram sonunda askere gidecek bir oğlum var, onun da tüm eşyaları yandı. En acısı da yanan eşyaların arasında içinde 100 bin TL nakit para olan cüzdanımız da vardı, o da gitti" dedi.
Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten acılı anne, "Zaten zor geçinen bir aileyiz. Kağıt toplayarak eve katkı sağlayan oğlumun desteğiyle ayakta duruyorduk. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Eşini kaybetmenin acısı tazeyken evsiz ve eşyasız kalan aile, uzanacak bir yardım eli bekliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.