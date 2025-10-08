Fadik Polat cinayete mi kurban gitti? Evinde karnından vurulmuş halde bulunmuştu: Eşi her şeyi anlattı!

ÖNCE EVDEYİM SONRA DIŞARIDAYIM DEDİ!

Ramazan Polat'ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Polat'ın bir ifadesinde olay anında evde, başka bir ifadesinde ise dışarıda olduğunu söylediği belirtildi. Eşine birkaç kez şiddet uyguladığını da itiraf eden Polat, savcılıkta verdiği ifadesinde eşiyle telefonla konuştukları sırada, eşinin durumundan şüphelenip eve geldiğini, içeriye girdiğinde eşinin elinde bulunan ve karnına dayadığı tabancanın tetiğine bastığını, kanları görünce polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadeler çelişkili bulunan Ramazan Polat, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla geçen hafta mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ramazan Polat, tutuklandı.