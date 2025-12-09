Fadime hemşireye ne oldu? Yüzünden defalarca makasla bıçaklanmış halde bulundu!





"AVUKATIM" DEDİ BAROYA KAYDI ÇIKMADI

Daha önce Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu da belirten Özgün Y. " Bir süre yurt dışına çıktım. Bu nedenle kaydım silindi. Ailemin yanına yeni taşındık. Geçen hafta Çanakkale Barosu'na başvurdum" dedi. Çanakkale Barosu'yla yapılan görüşmede ise Özgün Y.'nin birçok evrağının eksik olduğu bu nedenle bir kayıt işleminin yapılmadığı belirtildi.