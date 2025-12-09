Fadime hemşireye ne oldu? Yüzünden defalarca makasla bıçaklanmış halde bulundu!

Esrarengiz olay; Esenler Mahallesi'nde bulunan Barışkent Sitesi'nde önceki gün meydana geldi. Sabah saatlerinde 112 yi arayan Özgün Y. uyandığında annesinin kanlar içinde mutfakta yaralı halde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Özgün Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
MAKASLA BIÇAKLAMIŞLAR
İçeriye giren polis, Fadime Y.'yi mutfağın girişinde kanlar içinde yattığını fark etti. Yüzünden ve karnından defalarca makasla bıçaklandığı belirlenen yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde 112 ekipleri yaptı. Çok kan kaybeden talihsiz kadın ambulansla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
"AVUKATIM" DEDİ BAROYA KAYDI ÇIKMADI
Daha önce Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu da belirten Özgün Y. " Bir süre yurt dışına çıktım. Bu nedenle kaydım silindi. Ailemin yanına yeni taşındık. Geçen hafta Çanakkale Barosu'na başvurdum" dedi. Çanakkale Barosu'yla yapılan görüşmede ise Özgün Y.'nin birçok evrağının eksik olduğu bu nedenle bir kayıt işleminin yapılmadığı belirtildi.
EŞİ VALİZLE EVDEN AYRILMIŞ
Özgün Y. çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınırken, apartman sakinleri Fadime Y.'nin emekli astsubay eşi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Fadime Y.'nin eşinin gece geç saatlerde bir valizle daireden ayrıldığı ileri sürüldü. Yapılan tüm aramalara rağmen eşine ulaşılamadı.
BU SABAH VEFAT ETTİ
8 yıl önce Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiği öğrenilen talihsiz kadın bu sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.
ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis sitenin güvenlik kamera görüntülerine el koydu.