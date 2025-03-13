Antalya’da kan donduran olay! Eşini 9 kurşunla katletti! Geriye kalan 120 ses kaydı...

'ABLAMIN KIZI, BASKI ALTINDA'

Fadim Temirhanoğulları'nın kız kardeşi Canan Ateş, ablasının evliliği boyunca tehdit edildiğini belirterek, "Katil ablamı tehdit ediyor. Ablam ölmeden önce 'Boşanmak için avukatıma vekalet vereceksin' diyor. Ablamın Savaş'tan korktuğu için kaydettiği ses kayıtları var. Ses kayıtlarında sanık ablam için 'Onun ayağı elbet bir gün taşa takılacak' diyor. Ablam görümcelerine 'Savaş'ı alın başımdan' diye mesajlar atmış. O kadar korkuyormuş ki hep bu kayıtları bırakmış. Ablamın kızı İ.T., baskı altında ve çok üzgünüm. Daha 14 yaşında ve onu anlayabiliyorum. Annesi öldü ve babası bir katil. Fikret'in de ablamı öldürdüğünü düşünüyorum. Ablam daha önce Fikret'i madde kullandığı için işten çıkarmıştı. Sanıklar bu cinayeti tasarlayarak işlemişler ama farklı konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.