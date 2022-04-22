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Giriş Tarihi: 22.4.2022 12:08 Son Güncelleme: 22.4.2022 13:02

Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması davasında bu sefer tanıktı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması davasında bu sefer tanıktı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili  CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tanık olarak dinlendi. Özçağdaş, sanık Kaftancıoğlu’ndan müştekinin evinin fotoğraflanmasına ilişkin bir talimat almadığını söylerken müşteki avukatı tanığın sanık gibi savunma yaptığını belirterek hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme' 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

TANIK SUAT ÖZÇAĞDAŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Önceki cekse hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Suat Özçağdaş ise duruşmaya gelerek tanık olarak ifade verdi.

"BANA ÖZEL HAYATLA İLGİLİ TALİMAT VERİLMEDİ"

Tanık Suat Özçağdaş beyanında, "Olay tarihinde belirlenen yere kaçak yapılaşma olup olmadığını tespit etmek için gittim. Ben katılanın evinin nerede olduğunu dahi bilmem. Orada bulunan görevlilere hangi maksatla orada olduğumu açıkça söyledim. Evin en uzak bölgesinden boş arazinin 1 adet fotoğrafını çektim. Daha sonrasında oradaki polislere arkadaşlarımızın geleceği bilgisini de verdim. Çekmiş olduğum fotoğrafı sonrasında Canan Hanıma gönderdim. Orada tutulan bir tutanak daha sonrasında bilgim ve rızam dışında internete verildi. Bu nedenle ailem psikolojik anlamda rahatsızlıklar yaşadı, pek çok hakaretlere maruz kaldık" diyerek kendisine özel hayatla ilgili verilen bir talimat olmadığını belirtti.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNİN YASAK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Müştekinin evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan tanık İbrahim B., "Biz bir arkadaşımla nöbetteydik. 3 kişi araçla geldiler. Karşı kaldırıma geçtiler. Ben de kulübenin dışına çıktım. Suat Bey elimdeki telefonu ev ve yanındaki araziye doğru kaldırdı fakat tam olarak nereyi çektiğini bilmiyorum. Arazi ve ev bitişiktir. Fotoğraf çekiminin yasak olduğunu ve koruma kararı olduğunu bildirdim. Suat Bey de daha sonra ilçe başkanı olduğunu ve yeniden geleceklerini söyleyerek oradan ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN TANIĞA SORULAR

Mahkeme hakiminin kendisine olay günü Suat Özçağdaş'ın fotoğrafı çekmeden önce yanlarına giderek kendisini tanıtıp tanıtmadığını sorması üzerine tanık İbrahim B., "Fotoğrafı çektikten sonra kendisini uyardık o şekilde kendisini tanıttı" cevabını verdi. Ayrıca tanığa söz konusu fotoğraf gösterildiğinde ise tanık fotoğrafın müştekinin evinin yanındaki arazi olduğunu söyledi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Müşteki avukatı beyanında, dosyada Canan Kaftancıoğlu'nun sanık, Suat Özçağdaş'ın ise tanık olduğunu ifade ederek "Suat Özçağdaş resmen bir sanık savunması yaptı. Fotoğraflanan kısım boş arazi değil, Fahrettin Altun'un evinin bahçesidir. Ayrıca sanık Kaftancıoğlu, Özçağdaş'a talimat vermediğini söylemiştir. Ben tanığın sanık şeklindeki beyanlarından dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"DOSYADA HİÇBİR DELİL YOKTUR"

Sanık avukatı ise beyanında, "Dosyada müştekinin evinin fotoğrafının çekildiğine dair 1 tane delil yoktur. Müvekkil dosyada yazan şekilde Suat Özçağdaş'a özel hayatın gizliliğini ihlal ederek evin fotoğrafının çekilmesine yönelik bir talimat vermemiştir" diyerek sanık Kaftancıoğlu'nun beraatini talep etti. Mahkeme, duruşma sonu davayı erteledi.

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Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması davasında bu sefer tanıktı!
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