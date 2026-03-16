Faili meçhul cinayeti sigara izmaritindeki DNA çözdü! Katili arkadaşı çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde silahla vurularak öldürülen M.Y.'nin faillerini adalete teslim etmek amacıyla özel bir çalışma grubu oluşturdu. Cinayetin ardından 5 ay boyunca sahada teknik ve fiziki incelemelerini sürdüren ekipler, deliller üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüttü.

5 AYLIK TAKİP VE DNA EŞLEŞMESİ

Jandarma ekipleri, cinayetin işlendiği değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait tüm verileri titizlikle bir araya getirdi. Olay yeri incelemesi sırasında muhafaza altına alınan bir sigara izmariti, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, izmarit üzerindeki DNA profilinin maktulün hem yakın arkadaşı hem de akrabası olan M.A. ile birebir eşleştiği saptandı.

"HİÇ GİTMEDİM" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Elde edilen somut delil, şüpheli M.A.'nın kolluk kuvvetlerine verdiği "Maktulün evine daha önce hiç gitmedim" şeklindeki ifadesini tamamen yalanladı. Bilimsel veriler ışığında köşeye sıkışan zanlı M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.