Faili meçhul cinayetlerin anahtarı ‘Luminol’ tekniği

Faili meçhul cinayetlerin çözülmesinde, teknolojik yöntemler soruşturmacıların en büyük yardımcısı haline geldi. Özellikle yıllar önce işlenmiş olaylarda kan izlerini gözle görmek çoğu zaman imkansız olsa da, özel kimyasal yöntemler sayesinde yıllar sonra bile delil elde edilebiliyor. Bu yöntemlerden biri olan luminol, olay yerinde gözle görülmeyen kan lekelerini mavi-bayaz ışıkla ortaya çıkarıyor ve fotoğraflanmasını sağlıyor. Böylece soruşturmalar yeni delillere ulaşabiliyor ve geçmişte çözülmeyen dosyalar yeniden açılabiliyor.

GÖRÜNMEYEN KAN İZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan Luminol testinin olay yerinde gözle görülmeyen kan lekelerini ortaya çıkaran özel bir kimyasal yöntem olduğunu belirterek, "Kan o ortamda durduğu sürece, literatürde olay üzerinden 20–30 yıl geçmiş durumlarda bile luminol testi ile kan izlerinin tespit edilebildiği vakalar mevcut" diyerek tekniğin uzun süre etkili olduğunu vurguladı. Yöntemin karanlık ortamda özel bir çözeltinin yüzeye püskürtülmesiyle uygulandığını belirten Alkan sözlerini şöyle sürdürdü; "Kan kalıntısı varsa kısa süreliğine mavi-beyaz bir ışık ortaya çıkıyor ve ekipler bu ışığı fotoğraflayarak delilleri kayıt altına alıyor. Ortaya çıkan lekelerin şekli, yönü ve yoğunluğu soruşturma için önemli bilgiler sağlıyor."

DELİLLER SİLİNSE BİLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

Alkan, yöntemin temizlik ve zamanın etkisine karşı da güçlü olduğunu belirterek, "Söz konusu süre, ortam kapalı ise, kuru ise ve korunaklı ise daha da uzayabilir. Ahşap veya kumaş gibi gözenekli yüzeylerde kan izleri uzun süre tespit edilebilir. Temizlik malzemeleriyle silinmiş veya yıkanmış bir alanda ya da yıllar boyunca gözden kaçmış yüzeylerde bile dahi eğer kan kalıntısı mevcut ise luminol testi pozitif sonuç verir. Bu sayede, yıllar önce çözülememiş veya kapanmış dosyalar yeniden açılabiliyor, soruşturmalar yeni delillerle ilerleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alkan, "Cinayet soruşturmalarında olay yeri incelemesinde luminol testi çok yaygın olarak kullanılır ve söz konusu cinayetlerin aydınlatılmasında önemli katkılar sağlar," diyerek yöntemin önemini belirtti.