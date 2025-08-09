Faili meçhul oranı yüzde 74 azaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün 2025'teki silahlı çete operasyonları büyük başarı sağladı. İlk yedi ayda kurşunlama olaylarında yüzde 42, faili meçhul kurşunlama olaylarında yüzde 74, olayların aydınlatılmasında ise yüzde 89 azalma görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve başlamasıyla operasyonlar hızlandı. Başsavcı Akın Gürlek'in talimatıyla kurşunlama olayları örgütlü suç kapsamında değerlendirildi. Asayiş Büro Amirlikleri güçlendirilerek, organize suç örgütlerine, özellikle Daltonlar'a büyük darbe vuruldu. İşbirliği içinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.