“Fair-Play” ruhuyla özel mesai… Selami Yıldız güvenlik tedbirlerini statta denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Liverpool maçında taraftarların güvenliği ve "Fair-Play" ruhu için mesaideydi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçtan önce Rams Park Stadı'na gelerek alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Ünlü, Rams Park Stadı Müsabaka Güvenlik Amiri olan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Arız, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, İngiliz taraftarların stada girişlerinden maç sonu taraftarların dağılışına kadar titiz bir mesai yaptı. Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri de özveriyle mesaideydi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız müsabakayı Rams Park Stadı'nda takip etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Cemal Ünlü ve İsmail Köse'den alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili detaylı bilgiler alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün kamera odalarından da denetim yaptı ve çalışmaları ayrıntıyla denetledi. Taraftarların yanı sıra takım otobüslerinin güvenliği de gün boyu alınan başarılı önlemlerle sağlandı.