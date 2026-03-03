Faizle borçlandırıp, milletin malına çökmüşlerdi! 8 şüpheli gözaltında

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaris merkezli tefecilik ve çek-senet operasyonu gerçekleştirildi.

TEHDİTLE 10 KİŞİN MALINA ÇÖKMÜŞLER

Yapılan araştırmada 10 mağdurun, faiz karşılığı borç vermek suretiyle aşırı borçlandırıldığı, borçlarını ödeyemeyince faiz artırımı yapıldığı ayrıca borç karşılığı olarak bazı taşınmazların devretmelerinin sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin, cebir ve tehdit ile senet imzalatıldığı bazı vatandaşların bu senetler sayesinde icra yoluyla mal varlıklarının ellerinden alındığı anlaşıldı.

MARMARİS'TE LÜKS OTELE BASKIN

Operasyon kapsamında 10 şüpheli tespit edildi. Buna göre jandarma ekipleri tarafından Marmaris merkezli İstanbul, Bursa ve İzmir illerinde 3 Mart 2026'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Marmaris'te de lüks otele baskın yapıldı, dijital materyallere el konuldu.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.