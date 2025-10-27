Falez kayalıklarında bulunan ceset 2 saatte çıkartıldı

Üzüntü veren olay, saat 09.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Balık tutmak için falezlerden inen kişiler, alt kısmındaki kayalıklarda hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye karakol ekipleri ile deniz polisi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin Sami Kırkuşu olduğu belirlendi.

İTFAİYE ÇIKARDI

Ceset denizden alınamayınca itfaiye ekipleri halatla 40 metrelik falezlerden indi. Sedyeyle inen itfaiye eri, cesedi kaşık sedyeye bağladı. Kırkuşu'nun cesedi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yukarıdaki polis, sağlık ve belediye işçilerinin de yardımıyla imece usulü çekilip çıkarıldı. Acı haberi alan Sami Kırkuşu'nun yakınları da olay yerine koşarak uzun süre ağıt yakıp gözyaşı döktü.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği, suç ve araştırma ile karakol ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınıp Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin ilk incelemesinde Otellerde baca temizliği yaptığı öğrenilen Sami Kırkuşu'nun yaklaşık 7 metreden düştüğü ve buna bağlı olarak vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.