Falezlerdeki kaçak yıkılacak

Antalya Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Lara kıyılarına doğru denize sıfır ve yüksekliği 40 metreyi bulan, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliği ile dünyada tek olan falezlerde hobi amaçlı dalış yapan Hüseyin Fırat, Konyaaltı Caddesi bölgesindeki falezlerin bulunduğu kısımda yaptığı dalışta, kayalıklar arasında baraka ve denize inilen demirden merdiveni fark etti. Merdivenden yukarı çıkan Fırat, falezlerin üzerinde kaçak betonarme bir yapı ile karşılaştı. Fırat, beton duvarlar ve demir kapı bulunan kaçak barakanın demir kapısındaki delikten görüntü aldığında; içeride kano, sandalyeler, duş ve av malzemeleri bulunan bir oda ve kara ile bağlantılı olduğu düşünülen merdivenleri görüntüledi.

BARAKAYA ÖZEL ASANSÖRLE İNİŞ

Basında yer alan haberlerin ardından kurumlar inceleme başlattı. Belediye ekipleri tarafından betonarme baraka ve asansör mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kararına göre kaçak baraka ve asansöre yönelik işlem yapılacağı öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Kışla Mahallesi 4180 ada 4 parsel önü Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) alanında ruhsatsız ve kaçak olarak falezlere denize ulaşılan asansör tespit edildiği, Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince asansörün mühürlendiği, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de asansör girişi kapatılarak tutanak altına alındığı belirtilerek, yapılan iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından gönderilmiştir" denildi. Adalya Apartmanı önündeki alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olduğu vurgulanan açıklama "Suç duyurusunda bulunulması ve ilgili idaresince 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir" denildi. DHA