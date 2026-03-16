Falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerde manzarayı izlemek için oturan Gizem İşken, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü. Bir kişinin denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.