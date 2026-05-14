Falezlerden düşerek mahsur kaldı! Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi: Hepinizi yormuşum…

Olay, gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan yüksekliği yaklaşık 40 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının falezlerin uç noktasında yuvarlanarak aşağıya düştüğünü ve yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip yaptıkları kontrollerde isminin Zübeyde A. (30) olduğu öğrenilen genç kadının yaklaşık 5 metre aşağıda patika alanda asılı şekilde mahsur kaldığını tespit etti.