Haberler Yaşam Haberleri Falezlerden düşerek mahsur kaldı! Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi: Hepinizi yormuşum…
Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:01

Falezlerden düşerek mahsur kaldı! Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi: Hepinizi yormuşum…

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olay hayrete düşürdü. Patika alanda mahsur kalan 30 yaşındaki Zübeyde A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kadın ekiplere “Özür dilerim, hepinizi yormuşum ben" diyerek teşekkür etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Falezlerden düşerek mahsur kaldı! Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi: Hepinizi yormuşum…
  • ABONE OL

Olay, gece 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan yüksekliği yaklaşık 40 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının falezlerin uç noktasında yuvarlanarak aşağıya düştüğünü ve yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip yaptıkları kontrollerde isminin Zübeyde A. (30) olduğu öğrenilen genç kadının yaklaşık 5 metre aşağıda patika alanda asılı şekilde mahsur kaldığını tespit etti.

EKİPLER GENÇ KIZI KURTARDI

Genç kadını mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak iple erişim teknikleri ile Zübeyde A.'ya ulaştı. Yanına ulaşan itfaiye erinin sağlık durumunu kontrol etmesinin ardından ipe bağlanan genç kadın yaklaşık yarım saatlik operasyonun ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

"ÖZÜR DİLERİM, HEPİNİZİ YORMUŞUM BEN"

Genç kadın kendisini kurtaran ekiplere "Özür dilerim, hepinizi yormuşum ben" dedi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve herhangi bir yaralanması olmadığı belirlenen genç kadın ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MURATPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Falezlerden düşerek mahsur kaldı! Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden özür diledi: Hepinizi yormuşum…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA