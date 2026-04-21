Falyalı suç örgütü dosyasında bilirkişi heyeti kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu, eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanığın yasa dışı bahis organizasyonu kurduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların bir bölümü ile avukatlar katılırken başka dosyalardan tutuklu olan bazı sanıklar ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı.

Hakimi, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanıklara savunma hakkı verdi. Ahmet Çevik, Onur Şahin, Mustafa Şahin, Hakan Atıcı, Yonca Eryürekler, Rabia Bolat ve İlhan Karakaya, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talep etti.

HEYET OLUŞTURULACAK

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, adli bilişim uzmanı, mali müşavir veya bankacılık hesap uzmanı ve banka veya kripto varlık uzmanının olduğu üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmetti. Duruşma 20 Ekim'e ertelendi.