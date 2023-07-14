Family Guy Karakterleri - Family Guy Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Family Guy karakterleri bir çocuğu eğlendirebilir ve güldürebilirler. Çünkü karakterlerin hikayeleri ve özellikleri komik olarak değerlendireceğimiz şeylerden oluşur. Family Guy kahramanları büyükleri ise farklı etkilemektedir. Diziye analiz çerçevesinde baktığımızda daha farklı şeyler görebiliriz. Dolayısıyla Family Guy karakter isimleri ve özellikleri açık uçlu soru gibidir. Çocuklar ve yetişkinler bu diziyi izlediğinde farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Family Guy Karakterleri

Family Guy karakterleri çok farklı perspektiflerden ele alacağımız karakterlerdir. Öncelikle Family Guy karakterlerinin komik ve eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. Family Guy karakterlerini izlediğinizde gerçekten eğleneceksiniz. Özellikle çocuklarınız bu çizgi diziye bayılacaktır. Bu çizgi dizinin teknik kısmına bakacak olursak da 99 yılından bu yana aynı kalitesini koruduğunu söyleyebiliriz.

Family Guy Karakter İsimleri

Family Guy karakterlerinin isimleri konunun devamı için önemlidir. Bu çizgi dizide hangi karakterlerin olduğunu bilmek daha sonraki bölümler için gereklidir. İlk önce bu çizgi dizide hangi karakterler var, isimleri neler onlara bakalım. Family Guy karakter isimleri:

Baba Peter Griffin

Anne Lois Griffin

Peter ve Lois'in kızı Meg Griffin

Peter ve Lois'in oğlu Chris Griffin

Peter ve Lois'in en küçük çocuğu Stewie Griffin

Griffin ailesinin evcil hayvanı Brian Griffin

Family Guy Karakterinin Özellikleri

Famliy Guy ailesi, 5 kişiden oluşmaktadır. Yani bir anne, bir baba ve üç çocuktan oluşan bir ailedir diyebiliriz. Fakat diziyi izlediğinizde, köpek olan Brian'ı da aileden saydıklarını göreceksiniz. Family Guy aileyi tek bir özellik altında birleştirecek olursak bu özellik kesinlikle komik ve eğlenceli olmalarıdır. Her birinin nasıl eğlenceli ve komik olduklarını teker teker ele alalım.

Peter Griffin (Griffin Ailesinin Babası)

Peter babadır. Eşi ve üç çocuğu vardır. Peter ailenin babası olsa da biraz umursamaz bir tavır takınır. Bu tavrı sonucunda, insanlar ondan uzaklaşmak istemektedir. Aile içerisinde de bu tür tavırları vardır. Bu tavırlara alkolik olması da eklenince daha sinir bozucu bir kişi olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu tür özellikleri onun sıkıntıya düşmesine ve başının belaya girmesine neden olmaktadır.

Lois Griffin (Griffin Ailesinin Annesidir)

Lois Griffin Peter'in eşi Meg, Chris ve Stewie'nin annesidir. Eşi Peter'in karakter özellikleri, huyları Lois'i zorlasa da yıldırmamıştır. Lois Peter'in tam tersidir. Yani zıt karakterlerdir. Lois daha zeki hareket etmeyi tercih eden biridir.

Meg Griffin (Griffin Ailesinin Kızıdır)

Meg, Peter ve Lois'in kızıdır. Kendisinin dış görünüşüne ve karakterine baktığımızda ergen olduğunu söyleyebiliriz. Chris ile yani kardeşi ile genelde tipik kardeş kavgasına girer. Çünkü onu beğenmez. Aslında Meg kendisini de beğenmeyen bir karakterdir.

Chris Griffin (Griffin Ailesinin Oğludur)

Chris, Peter ve Lois'in oğludur. Kendisi dış görünümüyle yani çok kilolu olmasıyla dikkat çeker. Dikkat çektiği diğer bir nokta da sürekli başına bir şeyleri getirmesidir.

Stewie Griffin (Griffin Ailesinin En Küçük Çocuğudur)

Stewie Griffin Peter ve Lois'in en küçük çocuğudur. Stewie karakterinin büyümüşte küçülmüş bir yapısı vardır. Çünkü daha 1 yaşındadır ama yine de her şeyi bilen bir özelliği vardır. Her şeyi bilmekle kalmaz bir şeyleri icat etmek için uğraşan da biridir.