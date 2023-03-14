Haberler Yaşam Haberleri Farklı Kaydet Kısayolu – Word ve Excel Farklı Kaydet Kısayol Tuşu Nedir, Hangi Tuşlara Basılır?
Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:53 Son Güncelleme: 14.3.2023 09:53

Farklı Kaydet Kısayolu – Word ve Excel Farklı Kaydet Kısayol Tuşu Nedir, Hangi Tuşlara Basılır?

Farklı kaydet kısayolu tuşunun klavyede hangi tuş olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bilgisayar ile haşır neşir olan birçok kişi, kısa yol tuşlarının hangileri olduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki, farklı kaydet kısayolu – Word ve Excel farklı kaydet kısayol tuşu nedir, hangi tuşlara basılır? Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Farklı Kaydet Kısayolu – Word ve Excel Farklı Kaydet Kısayol Tuşu Nedir, Hangi Tuşlara Basılır?

Bilgisayarda kısayol tuşlarının hangileri olduğu bilmek yapılan işlerin daha kısa sürede bitmesini sağlar. Son zamanlarda birçok kişi farklı kaydet tuşunun hangi tuş olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için farklı kaydet kısayolu – Word ve Excel farklı kaydet kısayol tuşu nedir, hangi tuşlara basılır gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Farklı Kaydet Hangi Tuş Kullanılır?

Bilgisayarda herhangi bir iş yaparken bazı noktalarda kaydetme işlemine ihtiyaç duyarız. Bilgisayar kullananların özellikle bilgisayarla işi olanların klavye kısayol tuşlarını bilmesi son derece önemlidir. Klavye kısayol tuşları öğrenildiğinde yapılacak işlemler daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Klavye kısayol tuşları arasında farklı kaydet tuşu da yer almaktadır. Farklı kaydet kısayolu için klavye üzerinde yer alan F12 tuşuna basılması yeterlidir. Normalde bir dosyayı kaydederken öncelikli olarak dosya sekmesini açmakta ardından farklı kaydet işlemini yapmaktayız. Ancak F12 tuşu ile farklı kaydet işlemenin kısa sürede yapılabilmesi mümkündür.

Word ve Excel Farklı Kaydet Kısayol Tuşu Nedir?

Günümüzde Word ve Excel programları, en sık kullanılan programlar arasında yer alır. Word programı daha çok yazı yazma işlerinde kullanırken Excel programı tablo, grafik oluşturma gibi işlemler için kullanılmaktadır. Word ve Excel farklı kaydet kısayol tuşları klavyede bulunan F12 tuşudur. Klavyede F12 tuşuna basıldığında farklı kaydet penceresi karşınıza açılmaktadır. Bu pencere üzerinden kayıt işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu kısayolların bilinmesi zamandan tasarruf etmenizi de sağlamaktadır.

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Farklı Kaydet Kısayolu – Word ve Excel Farklı Kaydet Kısayol Tuşu Nedir, Hangi Tuşlara Basılır?
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