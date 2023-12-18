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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Farklı kültürler aynı sofrada buluştu

Farklı kültürler aynı sofrada buluştu
Birleşmiş Milletler tarafından, Uluslararası Göçmenler Günü ilan edilen 18 Aralık için Yalova'da yaşayan göçmen kadınlar mutfakta bir araya geldi. Bir ay önce hayata geçirilen 'Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor' projesi kapsamında kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlarla bir araya gelen Yalova Valisi Hülya Kaya da mutfağa girip Rus mantısı açtı, Yalova helvası pişirdi. Vali Kaya, "Amacımız mutfağın birleştiriciliğinden yararlanarak, aramızdaki o uzaklığı, mesafeyi kısaltmak, o ön yargıları kırmak, şehirdeki birlikteliğin ve beraberliğin altını çizmek. İstiyoruz ki dünyanın neresinden gelirse gelsin biz kadınlar kardeşiz aslında" dedi. DHA

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Farklı kültürler aynı sofrada buluştu
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