Fasulye Turşusu Nasıl Kurulur? Evde Karadeniz Usulü Fasulye Turşusu Nasıl Yapılır?

Turşu yapmak, geleneksel bir kültürün parçası olarak da önem taşır. Nesilden nesile aktarılan tarifler ve yöntemlerle evlerde hazırlanan turşu, aile bağlarını güçlendirir ve sofralara çeşitlilik katar. Ayrıca turşu, doğal koruyucular sayesinde kimyasal katkı maddesi olmadan yiyecekleri uzun süre taze tutar; bu durumda, evde Karadeniz usulü fasulye turşusu nasıl kurulur, nasıl yapılır sorusu da sıkça merak edilir. Bu yüzden hem ekonomik hem de sağlıklı bir besin saklama yöntemidir.

Fasulye Turşusu Nasıl Kurulur?

Fasulye turşusu kurmak için önce taze yeşil fasulyeleri iyice yıkayıp uçlarını temizle. Ardından, kaynar suda 2-3 dakika hafifçe haşlayıp süz. Temiz bir kavanoza fasulyeleri dik şekilde yerleştir. Üzerine, su, sirke ve tuzdan oluşan turşu suyu hazırlayıp kavanoza dök. İstersen sarımsak, defne yaprağı ve tane karabiber gibi baharatlar da ekleyebilirsin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir yerde 2-3 hafta kadar beklet. Fasulye turşun hazır olduğunda, buzdolabında saklayarak tüketebilirsin.

Evde Karadeniz Usulü Fasulye Turşusu Nasıl Yapılır?

Evde Karadeniz usulü fasulye turşusu yapmak için öncelikle taze ve ince fasulyeleri iyice yıkayın, uçlarını temizleyin. Fasulyeleri hafif diri kalacak şekilde kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp süzün. Büyük ve temiz bir kavanoza fasulyeleri dik olarak yerleştirin. Üzerine tuzlu su (1 litre suya yaklaşık 1 yemek kaşığı tuz) ve isteğe bağlı olarak sirke ekleyin.

Karadeniz usulünde genellikle sarımsak, defne yaprağı, taze kırmızı biber ve birkaç tane tane karabiber de kavanoza konur. Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir yerde yaklaşık 3-4 hafta bekletin. Turşu olgunlaştığında buzdolabına alarak tüketebilirsiniz. Bu yöntemle hazırlanan fasulye turşusu hem lezzetli hem de kendine has Karadeniz aromasını taşır.