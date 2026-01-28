Fatih Acacı cinayetinde ikinci duruşma görüldü! Katil zanlısının telefonundan pala ve silahlı paylaşımlar çıktı

PALA VE SİLAHLI PAYLAŞIMLAR DOSYADA

Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, sanığın cep telefonunda yapılan incelemede olaydan önce internet üzerinden eylem sonrası karşılaşabileceği cezai sonuçlara ilişkin aramalar yaptığı belirlendi. Raporda ayrıca, sanığın cep telefonunda silahlar ve palalarla çekilmiş görüntülerin bulunduğu, bu verilerin olayın önceden düşünülmüş ve planlanmış olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.