Fatih Acacı cinayetinde ikinci duruşma görüldü! Katil zanlısının telefonundan pala ve silahlı paylaşımlar çıktı

Olay, 7 Eylül'de Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Aynı yaştaki Fatih Acacı ile Doğukan Gündür arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gündür, yanında bulunan bıçakla Acacı'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan Doğukan Gündür tutuklandı.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğukan Gündür'ün Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle yaraladığı ve eylemin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Savcılık, kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi raporlarının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti.
PALA VE SİLAHLI PAYLAŞIMLAR DOSYADA
Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, sanığın cep telefonunda yapılan incelemede olaydan önce internet üzerinden eylem sonrası karşılaşabileceği cezai sonuçlara ilişkin aramalar yaptığı belirlendi. Raporda ayrıca, sanığın cep telefonunda silahlar ve palalarla çekilmiş görüntülerin bulunduğu, bu verilerin olayın önceden düşünülmüş ve planlanmış olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.
ADLİYE KORİDORLARINDA GERGİNLİK
Duruşma sonrası adliye koridorlarında gergin anlar yaşandı. Acacı'nın yakınları, sanık Doğukan Gündür'ün avukatına sert tepki gösterdi. Güvenlik güçleri olası bir taşkınlığa karşı önlem aldı.
KİLİT TANIK YİNE GELMEDİ
Olay günü parkta bulunan ve ifadesi daha önce alınan kilit tanık İsmet R., hakkında çıkarılan zorla getirme kararına rağmen ikinci duruşmaya da katılmadı. Acacı ailesi, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için tanığın duruşmada dinlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Mahkeme, tanık hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı 3 Mart'a erteledi.