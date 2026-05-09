Fatih Acacı cinayetinde o detay kan dondurdu: Meğer arama geçmişinde cinayetin izi varmış! Acılı abla SABAH’a konuştu...

Ankara Pursaklar'da geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de bir parkta, Fatih Acacı (15) ile D.G. (15) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Vücuduna 12 bıçak darbesi alan Fatih Acacı olay yerinde hayatını kaybederken, D.G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"BACAKLARINI KIRARIM" İFADESİ İNDİRİM NEDENİ SAYILDI
Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ceza verdi. Gerekçeli kararda, taraflar arasında daha önceden husumet bulunduğu ve olayda D.G'nin Acacı'yı göğüs, karın, kol, uyluk ve sırt bölgelerinden bıçakladığı ifade edildi. Mahkeme, D.G'nin "kendimi savundum" yönündeki savunmasını kabul etmedi. D.G'nin olay yerinden uzaklaşmak yerine geri dönerek yaralamaya devam ettiği ve bu nedenle meşru savunma şartlarının oluşmadığı kaydedildi. Öte yandan maktulün olay sırasında söylediği iddia edilen "Senin bacaklarını kırarım" ifadesini "haksız tahrik" sayan mahkeme, cezayı 12 yıl hapse indirdi.
"ZORLA KAFEDEN ÇIKARIP KUYTU PARKA GÖTÜRMÜŞ"
Kararın ardından SABAH'a konuşan Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, verilen cezaya ve gerekçeli karara tepki gösterdi. İndirimin gerekçesi olarak gösterilen "Senin bacaklarını kırarım" ifadesinin aktarıldığı gibi olmadığını, saldırganın kardeşine "Hadi kırsana bacaklarımı" dediğini öne sürerek, "İlk yumruğun Fatih'ten geldiği yönünde ifadeler yer aldı ancak bu doğru değil. Sanık olay günü uzun kollu kıyafet giyerek gelmiş ve yanında taşıdığı kesici aleti gizlemiş. Daha sonra şüpheli, ısrarla bulunduğu kafeden çıkarıp karşı taraftaki kuytu parka götürmüş. Yaşanan arbedede kardeşim hayati bölgelerinden 12 kez bıçaklanmış. sanığın internet geçmişinde 'kasten adam yaralamanın cezası', 'kasten adam öldürmenin cezası' gibi aramalar yaptığı, hatta ne kadar ceza alacağını araştırdığı ortaya çıktı. Bunlar olaydan kısa süre önce yapılmış aramalar. Tüm bunlara rağmen nasıl planlama ve tasarlama olmadığı söylenebilir? Ortada kesin bir delil yokken bu kadar ciddi bir indirimin uygulanmasını doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu ve kararın vicdanları yaraladığını savundu. D.G'ye verilen cezayı kabul etmeyen Fatih Acacı'nın ailesi, istinaf başvurusunda bulundu.