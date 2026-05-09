Fatih Acacı cinayetinde o detay kan dondurdu: Meğer arama geçmişinde cinayetin izi varmış! Acılı abla SABAH’a konuştu...

"ZORLA KAFEDEN ÇIKARIP KUYTU PARKA GÖTÜRMÜŞ"

Kararın ardından SABAH'a konuşan Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, verilen cezaya ve gerekçeli karara tepki gösterdi. İndirimin gerekçesi olarak gösterilen "Senin bacaklarını kırarım" ifadesinin aktarıldığı gibi olmadığını, saldırganın kardeşine "Hadi kırsana bacaklarımı" dediğini öne sürerek, "İlk yumruğun Fatih'ten geldiği yönünde ifadeler yer aldı ancak bu doğru değil. Sanık olay günü uzun kollu kıyafet giyerek gelmiş ve yanında taşıdığı kesici aleti gizlemiş. Daha sonra şüpheli, ısrarla bulunduğu kafeden çıkarıp karşı taraftaki kuytu parka götürmüş. Yaşanan arbedede kardeşim hayati bölgelerinden 12 kez bıçaklanmış. sanığın internet geçmişinde 'kasten adam yaralamanın cezası', 'kasten adam öldürmenin cezası' gibi aramalar yaptığı, hatta ne kadar ceza alacağını araştırdığı ortaya çıktı. Bunlar olaydan kısa süre önce yapılmış aramalar. Tüm bunlara rağmen nasıl planlama ve tasarlama olmadığı söylenebilir? Ortada kesin bir delil yokken bu kadar ciddi bir indirimin uygulanmasını doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu ve kararın vicdanları yaraladığını savundu. D.G'ye verilen cezayı kabul etmeyen Fatih Acacı'nın ailesi, istinaf başvurusunda bulundu.

