Haberler Yaşam Haberleri Fatih Belediyesi yaptı, İBB çöktü
Giriş Tarihi: 27.12.2022

Fatih Belediyesi yaptı, İBB çöktü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Fatih Belediyesi yaptı, İBB çöktü
AK Parti döneminde yapılan eserleri kendileri yapmış gibi açmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez Fatih Belediyesi tarafından cephe dönüşümü yapılan bin 203 yapı arasındaki Haliç Kıyısı Fener Balat Evleri'ni kendilerinin yaptığını iddia etti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yıllardır kötü durumda olan Fener Balat Evleri'ni restore edip sanat merkezlerine dönüştürdük. Feshane Müzesi de çok yakında hizmete girecek. Tramvayı, yeşil alanları ve müzeleriyle Haliç çok güzel oluyor. Değişimi izleyin" notuyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma vatandaşların tepkisi gelince İBB yönetimi çark etti. İBB'den yapılan açıklamada, bölgedeki 3 tarihi yapıda restorasyon yaparak 'Haliç Sanat' adıyla kültür-sanat hayatına kazandırdıkları, İmamoğlu'nun paylaşımının da bu 3 yapıyla alakalı olduğu aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Son Kabine Toplantısı açıklaması ile yeni bir müjde daha geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı değerlendirme: Aslan payı o filonun kurulmasıdır
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NE? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Belediyesi yaptı, İBB çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA