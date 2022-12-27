Fatih Belediyesi yaptı, İBB çöktü

AK Parti döneminde yapılan eserleri kendileri yapmış gibi açmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez Fatih Belediyesi tarafından cephe dönüşümü yapılan bin 203 yapı arasındaki Haliç Kıyısı Fener Balat Evleri'ni kendilerinin yaptığını iddia etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yıllardır kötü durumda olan Fener Balat Evleri'ni restore edip sanat merkezlerine dönüştürdük. Feshane Müzesi de çok yakında hizmete girecek. Tramvayı, yeşil alanları ve müzeleriyle Haliç çok güzel oluyor. Değişimi izleyin" notuyla bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma vatandaşların tepkisi gelince İBB yönetimi çark etti. İBB'den yapılan açıklamada, bölgedeki 3 tarihi yapıda restorasyon yaparak 'Haliç Sanat' adıyla kültür-sanat hayatına kazandırdıkları, İmamoğlu'nun paylaşımının da bu 3 yapıyla alakalı olduğu aktarıldı.