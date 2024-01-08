Fatih Camisi’nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve imam Galip Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
FATİH CAMİİ İMAMINA BIÇAKLI SALDIRI— Sabah (@sabah) January 8, 2024
Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.
Saldırgan gözaltına alındı. pic.twitter.com/oTGtZFkgfR
"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA"
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.