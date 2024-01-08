Fatih Camisi’nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve imam Galip Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.