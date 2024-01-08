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Giriş Tarihi: 8.1.2024 20:49 Son Güncelleme: 8.1.2024 21:14

Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

İstanbul Fatih Camisi’nde slogan atıp huzursuzluk çıkaran şahıs imam tarafından uyarılınca bıçak çekti. İmam Galip Usta ve bir hafızı bıçaklayan şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih Camisi’nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve imam Galip Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTA"

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
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