Fatih Gezilecek Yerler - Fatih’te Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Fatih, İstanbul'un en eski semtlerinden bir tanesidir. Bu nedenle Fatih'te gezilecek sokaklar, görülmesi gereken yerler oldukça fazladır. Tarihi yapıları, Bizans döneminden kalma mimari eserleri ile turistleri büyüleyen bu semti gezmek isteyen bireyler, kendilerine Fatih gezi rotası oluşturmalıdır. Bu rotayı oluşturmak için ise Fatih'te ne yapılır, Fatih'e nasıl gidilir, Fatih'te gezilecek yerler nerelerdir gibi soruların yanıtları araştırılmalı ve bilgiler ışığında bir rota oluşturulmalıdır.

Fatih Gezilecek Yerler

İstanbul'un gözbebeği semtlerinden bir tanesi olan Fatih'te gezilmesi ve görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

Süleymaniye Cami: Mimar Sinan'ın kalfalık eserim diye hitap ettiği Süleymaniye Cami, mimari incelikleri ile dikkat çeker. Tarihi yarımadanın en yüksek tepesine konumlandırılmış olan bu camiden; Topkapı Sarayı, Haliç ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü görünmektedir. Yavuz Sultan Selim Cami: İstanbul'un yedi tepesinden bir tanesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Cami, iki tabhane, Sultan Selim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler türbesi, mektep ve imaretten oluşan bir külliye yapısının parçasıdır. Sultanahmet Cami: Kendi ismi ile anılan Sultanahmet Meydanında yer alır. Sultan I. Ahmet adına yapılmıştır. Beyazıt Cami: Klasik Osmanlı mimarisi ile erken dönem Osmanlı mimarisi arasında bir geçiş dönemi yapısı olarak karşımıza çıkar. Günümüzde orijinalliğini koruyan en eski selatin camidir. Topkapı Sarayı: Yaklaşık 400 sene boyunca Osmanlı İmparatorluğunun idare, eğitim merkezi olarak kullanılmış ve aynı zamanda padişah ve ailesinin evi olmuştur. Saray İstanbul'un fethinden sonra 1460 yılında 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Ayasofya Cami: Doğu Roma İmparatorluğu'nun, İstanbul'da yaptığı en büyük kilisedir. 537 yılında yapılan bu eser, ihtilamı, büyüklüğü ve mimarı yapısı ile sanat dünyası açısından oldukça önemlidir. Yerebatan Sarnıcı: Yapıldığı tarih olan 542 yılında İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir yapıdır. Suyun içerisinde yükselen sütunlar, ışıklandırma ile adeta bir saray haline gelmiş bu yapı, yapıldığı zaman halk tarafından saray olarak anılmıştır. Şerefiye Sarnıcı: 443 yılında su depolaması amacı ile yapılmış olan bu sarnıç, İstanbul'un en eski sarnıcı olma özelliğine sahiptir. Aya İrini Kilisesi: Bizans İmparatorluğundan kalma bu eser Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu içerisinde yer alır. Mısır Çarşısı: Her yıl binlerce turist ağırlayan bu çarşı içerisinde neredeyse her türlü ürün yer almaktadır. Gülhane Parkı: Osmanlı dönemine Topkapı Sarayı içersinde koru ve gül bahçeleri olan bir dış bahçeydi. Türk tarihi için önemli olan Islahat Fermanı burada okunmuştur. Ayrıca Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk olarak buraya ayak basmıştır. Çinili Köşk: "Sırça Saray" olarak da bilinen bu yapı, 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Kariye Müzesi: Bizans döneminde kilise olarak kullanılan yapı, Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra cami olarak kullanılmıştır. Yaklaşık olarak 6. yüzyılda yaptırıldığı düşünülmektedir. Türk İslam Eserleri Müzesi: Türk ve İslami sanat eserlerinin toplu şekilde sergilendiği ilk Türk Müzesidir. Alman Çeşmesi: Alman İmparatoru'nun Sultan II. Abdülhamit'e bir hediyesidir.

Fatih'e Nasıl Gidilir?

Fatih'e gidebilmek için İstanbul'un farklı noktalarından pek çok farklı rota bulunur. Fatih'e giden tramvay ve metrolar şunlardır:

T1: Kabataş Bağcılar tramvay hattı

M1A: Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı

M1B: Yenikapı Kirazlı metro hattı

M2: Yenikapı Hacıosman metro hattı

Fatih'e giden pek çok farklı otobüs hattı da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak deniz yolu ile Eminönün'e gidip sonrasında Fatih'e ulaşım sağlanabilir.