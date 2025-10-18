Haberler Yaşam Haberleri Fatih Sultan Mehmet kaç dil biliyordu? Prof. Dr. Erhan Afyoncu VAV TV’de anlattı!
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu VAV TV’de “Osmanlı Tarihi’nden Sayfalar” programına konuk oldu. Afyoncu Fatih Sultan Mehmet ile ilgili önemli bilgiler verirken, bildiği diller ile ilgili “Tam olarak bilinmiyor, Arapça, Farsça biliyor, Grekçe bildiği kuvvetli, Yunanca’ya belirli bir aşinalığı olduğunu biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Afyoncu Fatih Sultan Mehmet ile ilgili önemli bilgiler verdi. Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet'in kaç dil bildiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kaç dil bildiği tam olarak bilinmiyor, Arapça, Farsça biliyor, Grekçe bildiği kuvvetli, Yunanca'ya belirli bir aşinalığı olduğunu biliyoruz.

Fatihin çocukluk defteri var. Sarayda bulunan bir defter Tuğra üzerine Mehmet yazmış, Ali yazmış, Yusuf yazmış bunlar kardeşleri. Altta Grek harfleri var alfabe çalıştığını anlıyoruz, 3 dil bildiği tahmin ediliyor, diğerleri kesin değil.

Ama yanında İtalyanca tercüman yapan adamları var. Bu defter çok kıymetli bir şey başka padişahta böyle bir şey mevcut değil.

