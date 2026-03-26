Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sarıya büründü

Söz konusu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Toplumda "çikolata kisti" olarak bilinen Endometriozis ve Adenomyozis, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Endometriozis farkındalık ayına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla da İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu akşam havanın kararmasıyla birlikte sarıya büründü ve ışıklandırma gece boyu devam edecek.