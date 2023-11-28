Fatih Sultan Mehmet Sözleri - Fatih Sultan Mehmet’in Tarihe Geçen Sözleri

İlk defa 1444'te tahta çıktığı bilinen Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fatihi olarak tanınır. II. Mehmed olarak adlandırıldığı da görülen Osmanlı padişahı 1451'de kendini adadığı Konstantiniyye'yi fethetmiştir. Eğitim, sanat, siyaset ve politika gibi çeşitli alanlarda önemli çalışmalar ortaya koyduğu bilinen II. Mehmed'in akıllara kazınan pek çok sözü vardır. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri üzerine kapsamlı bir liste hazırlanmalıdır.

Tarihte İz Bırakan Fatih Sultan Mehmet Sözleri

İstanbul'u fethetmesiyle tarihte iz bırakan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet II. Mehmed olarak da bilinir. 1432 ile 1481 yılları arasında yaşadığı bilinen Fatih Sultan Mehmet ilk defa 1444 senesinde tahta çıkmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han'ın esas padişahlığının 1451'de başladığı belirtilmelidir. 1453 yılında ise İstanbul'u fetheden meşhur Osmanlı padişahının 30 sene boyunca hüküm sürdüğü söylenebilir. Siyaset, politika ve eğitim alanındaki yaptırımlarıyla da dikkat çeken Fatih Sultan Mehmet'in son derece donanımlı bir kişi olarak nitelendirildiği görülür. Bu bağlamda Osmanlı'nın 7. padişahı olan II. Mehmed'in dillere pelesenk olan sözlerinin öne çıkarılmasında fayda vardır. Çünkü pek çok alanda ilgi çekici çalışmalara imza atan Fatih Sultan Mehmet'in önemli detaylar içeren sayısız sözü vardır. Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen sözleri üzerine araştırma yapan kişiler için hazırlanan detaylı liste aşağıdaki gibidir:

1. İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.

Fatih Sultan Mehmet'in hırslı ve öz güveni yüksek bir kişi olduğunu yansıtan yukarıdaki söz günümüzde pek çok kişinin yaşam felsefesini temsil eder.

2. Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz. Savaş herkes ile barış ise yalnızca sadece onurlu insanlarla yapılır.

Yukarıdaki söz Fatih Sultan Mehmet'in onurlu ve gururlu insanlarla siyaset yapmayı sevdiğini ve gerekli koşullar sağlandığında barıştan yana olduğunu gösterir.

3. Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır.

Fatih Sultan Mehmet'in sanatla ilişkilendirerek kurduğu bu cümle halkın refahının sağlanması için devlet ile vatan topraklarında düzen olması gerektiğini temsil eder.

4. İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur ya da başından olur.

Yukarıda sunulan Fatih Sultan Mehmet sözü bir devlet yöneticisinin prensip ve karakter sahibi olması gerektiğini gösterir.

5. Baykuştan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Yukarıdaki sözden anlaşıldığı üzere Fatih Sultan Mehmet kendi halkı ile ordusuna güven duyan ve düşmanlarından korkmayan bir padişah olarak öne çıkmıştır.

6. Ey Konstantiniyye! Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.

Fatih Sultan Mehmet'in tarihe geçen bu sözü meşhur padişahın İstanbul'u fethetmeye kendini adadığını temsil eder.