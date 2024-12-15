Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla açılan tarihi okulda yardımlaşma kermesi: Özel Fener Rum Lisesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi sonrasında Osmanlı hoşgörüsünün bir sembolü Fatih'in fermanıyla kurulan İstanbul Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, yıl başı öncesi düzenlenen kermesle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bilet alarak okula giren vatandaşlar hem 570 yıllık tarihi binayı gezdi hem de kermesten alışveriş yaparak stant açanlara destek oldu. Daha öncceki yıllarda senede bir gün yapılan kermes ve okulun ziyarete açılması birkaç yıldır iki gün olarak yapılmaya başlandı.

"İNSANLARIN GÜLER YÜZLE BURADAN AYRILMASI BİZİM İÇİN KAZANIM"

Okulun ziyarete açılması ve yapılan kermesle ilgili konuşan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi Müdürü Dimitri Zotos, "Yılbaşı kermesimiz geleneksel olarak her sene yapılıyor. Birkaç senedir bu kermesi daha da dışarıya açmak istedik. Çünkü okulumuza çok fazla talep olduğunu gördük. Bu sene de geçen sene olduğu gibi biletli girişlerimiz var. Yaklaşık günde bin 500 kişinin katılımıyla çok güzel bir kermes organize ettik. Bu kermesin amacı da okuldaki öğrencilerimize yardımcı olmak, okulun bir takım ihtiyaçlarını karşılamak, insanlarla dayanışma sağlamak, insanlarla bir araya gelmek düşüncemiz var. Bir taraftan satış yapıyoruz bir taraftan Noel ve yılbaşının öncesinde güzel bir gün geçiriyorum bir taraftan da dayanışma açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Normalden bir gün yapıyorduk talep olunca iki güne çıkarttık. İnsanların güler yüzle buradan ayrılması bizim için güzel bir kazanım oluyor" dedi.

FATİH'İN FERMANIYLA AÇILDI

Özel Fener Rum Lisesi'nin önemine değinen Zotos, "Okulumuz Türkiye'deki en eski eğitim kurumlarından bir tanesidir. Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla açılmış bir okuldur. Bu okul, farklı toplumların bir arada yaşayabileceğini bir göstergesidir. Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlülüğü modernliği ve çok farklı bir lider olması şuan bizim burada bulunmamızı sağlıyor. Bu okul farklı toplumların bir arada yaşayabileceğinin bir göstermesidir" diye konuştu.