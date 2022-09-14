Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta çıkacak? Fatih Terim belgeseli kaç bölüm olacak?

Fatih Terim belgeseli Netflix üzerinden izleyenleri ile buluşacak. Türk futbol tarihinin efsaneleri arasında görülen teknik direktörün kariyerine ve özel hayatına odaklanan yapım şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak, saat kaçta, çıktı mı? Fatih Terim belgeseli kaç bölüm? İşte yanıtlar…
FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Fatih Terim 15 Eylül'de Netlix'te yayınlanacak. Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak belgeselin saat kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı.
TERİM BELGESELİ KONUSU NE?
"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"
FATİH TERİM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?
Terim belgeseli dört bölümden oluşacak. Belgeselin senaryosunu Altuğ Gültan, yönetmenliğini Burak Aksoy yapacak.
FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörlüğü görevini uzun yıllar sürdürmüştür.
Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.
Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.