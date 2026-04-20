Fatih’in ata tohumu seferberliği

İstanbul'da yazılım işi yapan Fatih Çolak (42), 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrasında memleketi Trabzon'a yerleşip, organik tarım yapmaya başladı. Fatih Çolak, balkonunda başladığı ata tohumu yetiştiriciliğini büyüterek Türkiye genelinde bir farkındalık hareketine dönüştürdü. Türkiye'nin farklı illerinden topladığı tohumları kendi imkânlarıyla çoğaltan Çolak, eşi ile birlikte bugüne kadar 120'nin üzerinde ata tohumu çeşidini yaklaşık 200 bin kişiye ücretsiz ulaştırdı. Organik tarıma yönelen ve doğal üretimi teşvik eden Çolak, bu süreci bir adım öteye taşıyarak ilk kitabı Tohum Adam'ı da kitapseverlerle buluşturdu. Türkiye'nin pek çok noktasındaki çiftçiye ulaştırdığı tohumlarla ekim yapılmasını sağlayan Çolak, kimyasal kullanılmadan yüksek verim elde edilebileceğini gösterdi. Okullara ve çocuk esirgeme kurumlarına da ücretsiz ata tohumları gönderen Çolak, tamamen kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalarla, ülkenin dört bir yanına 200 binden fazla ata tohumunu ücretsiz olarak gönderdi.

