Fatih’te 100 tarihi çeşme restore edildi: Çeşmelerden yeniden su akıyor

İstanbul'un kadim ilçelerinden olan Fatih ilçesinde ecdat yadigârı 461 çeşme bulunuyor. Osmanlı döneminde yapılan bu çeşmelerden 214'ü tespit edilerek envanterleri oluşturuldu. Envanter çalışması ardından ihtiyaca göre proje, bakım, onarım veya restorasyon çalışmaları için adımlar atılıyor. Fatih Belediyesi'nin çalışmaları sonucu bu çeşmelerden 100 tanesinin bakım, onarım ve restorasyon çalışması yapıldı. Osmanlı'da hayır dua almak için yapılan çeşmelerin restorasyonlarının yapılması ardından çeşmelerden yeniden su akmaya da başladı.

"BU ÇEŞMELERİN HER BİRİ FATİH'İMİZİN ÖZGÜN MARKALARIDIR"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın belediyenin basın bültende yaptığı açıklamada uzun yıllardır susuz kalan çeşmelerin yoğun çalışmalar neticesinde özgün işlevlerine kavuşturulduğu belirtildi. Başkan Turan yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 100 tarihi çeşmenin onarımını gerçekleştirdik, diğer tespit ettiğimiz çeşmelerin onarımı ise devam etmektedir. Bu çeşmelerin her biri Fatih'imizin özgün markalarıdır ve hepsini restore ederek kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma noktasında kararlıyız. İlçemizdeki tarihi çeşmelerin proje, bakım ve restorasyonlarını tamamlayarak suya kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.