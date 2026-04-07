Fatih’te boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı kavga! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 7.04.2026 21:21 Son Güncelleme: 7.04.2026 21:22

İstanbul Fatih’te Boşanma aşamasındaki bir çiftin yakınları arasındaki çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA
Olay, saat 12.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Vatanperver Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan bir çiftin yakınları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri silahla ateş açarken, diğer kişi ise bıçakla olaya dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

