Fatih’te dehşet anları: Çiftin yakınları birbirine girdi! 2 yaralı

'BİR KADIN GELDİ ETEĞİNİN ALTINDAN 2 TANE SİLAH ÇIKARDI'

Çevredeki esnaflardan Şefik Bekman, "İş yerimdeyken bir gürültü oldu. Dışarıya çıktım baktım ki bir adamı sıkıştırmışlar. Sadece kavga ediyorlardı, bir şey yoktu. Sonra bir kadın geldi koşa koşa eteğinin altından 2 tane silah çıkardı. Biri aldı sonra diğeri de aldı. Sıkmaya başladılar. Adam yerdeyken kafasına vurdular. Birisi de bıçakla vurdu. 2 tane yaralı var, 6-7 tane de gözaltı var. Aile içinde bir mesele" dedi.