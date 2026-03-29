Fatih’te kameralara yakalandılar: Tam tamına 40 kilogram külçe çaldılar!

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde şüphelilerin cam kapıyı kırarak içeri girdikleri ve çaldıklarıyla birlikte hızla kaçtıkları görüldü. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.B., M.M.G., A.A. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 sahte plaka, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 450 dolar, 320 euro, 45 bin 800 lira ile 9 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi.