Fatih’te korkunç cinayet! Boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te önceki gece Özbekistan uyruklu kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E.'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi.

Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı, çilingir yardımıyla kapıyı açınca Züleyha E.'yi hareketsiz halde bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahalle sakinleri, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.