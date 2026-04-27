Fatih’te sır ölüm: Alman turist otel odasında asılı halde bulunmuştu! Meğer 9 saatlik görüntüyü silmişler...

GÖRÜNTÜLER NASIL SİLİNMİŞ

Olayla ilgili yapılan incelemede, otelin güvenlik kamera kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmadığı belirlendi. 9 saatlik görüntünün otel görevlileri tarafından, genç kızın erkek arkadaşının kaydı yapılmadığı için korktukları nedeniyle silindiği iddia edildi. Ancak verilen ifadelerde birinden de otelde o saatte elektrik kesintisi olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine polis elektrik kurumuna yazı yazarak o saatlerde elektrik kesintisi olup olmadığını sordu. Gelecek cevaba göre soruşturmanın seyri değişecek.